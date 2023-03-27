Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наталья, которая тайно вышла замуж за бойфренда-мусульманина и некоторое время жила в Ливане и Европе, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала необычные фото, на которых показала свой день и написала пост с размышлениями о развитии современных технологий.

Как видно, н снимках Наталка показала, как гуляет со своим песиком, также показала тот самый пост, и еще продемонстрировала свой завтрак с салатом, яичницей и чаем. Как видно, на прогулку с песиком Наташка вышла в стильном аутфите – на ней широкие белые джинсы, серый свитер и черный пиджак, а в руках он держит модную полосатую сумочку.

В подписи к публикации Горовая-младшая написала: "Проснулась, написала пост в LinkedIn об АИ, позавтракала. Все это время обдумывала пост и мое отношение к столь безумному развитию технологического мира. Поняла, как многое еще можно сказать и одним постом точно ограничиться трудно. С одной стороны, в какое же любопытное время мы живем. ИИ, который пишет вместо нас тексты, строит стратегии и бизнес-планы, выявляет ошибки, выполняет домашки, предоставляет нужную информацию в структурированном для тебя виде, помогает в планировании и т.п. С другой стороны, по прогнозам экспертов Международного Экономического Форума, к 2025 году около 85 млн. человек могут потерять свою работу. Чем будут заниматься люди? Какие профессии будут востребованы? Как оставаться конкурентоспособным? Вопросов очень много. Очень интересно наблюдать, куда это все приведет".

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