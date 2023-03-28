В этот раз Елизавета Глинская показала, как приготовить торт "Карамельный орешек".

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим десерт, который никого не оставит равнодушным, это я вам обещаю 😉 Торт "Карамельный орешек" с ореховыми коржами, сливочным кремом и ореховой карамелью. 🌰 Чрезвычайно нежный и вкусный, обязательно попробуйте", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для орехового теста берем:

3 яйца

220 г сахара

200 г грецкого ореха

ванильный сахар

300 г муки

10 г разрыхлителя

соль

Для сливочного крема:

600 мл молока

20 г муки

20 г кукурузного крахмала

100 г сахара

80 г сливочного масла жирностью 82%

300 мл сливок 30-35%

Для ореховой карамели:

150 мл сливок 30-35%

120 г сахара

соль

100 г сливочного масла 82%

100 г ореховой пасты

Чтобы приготовить тесто, сначала обжариваем орехи в разогретой до 175 градусов духовке 6-7 минут. Затем поместите их в чашу блендера и взбивайте до консистенции пасты. Смешиваем яйца с сахаром и взбиваем 2 минуты, чтобы они посветлели. Добавляем ореховую пасту в яичную массу и перемешиваем. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Объединяем сухие ингредиенты с ореховой массой и замешиваем тесто силиконовой лопаткой.

"Получилось 880 г теста. Должно быть 8 коржей - по 100 г и 1 корж - 80 г для декора. Раскатываем коржи. Будем собирать торт в разъемной форме, диаметром 21 см. Соответственно, нужно примерить коржи. Выкладываем на пергамент 100 г теста, накрываем сверху вторым листом пергамента и растягиваем скалкой тесто между двумя листами до необходимого диаметра. Осторожно снимаем пергамент, прикладываем форму и обрезаем все лишнее. Отправляем корж выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 5-6 мин. Повторяем все то же самое со следующими коржами", — объясняет Елизавета Глинская.

Готовый корж выкладываем на поверхность и придавливаем сверху дощечкой, чтобы коржи были ровными. Последний корж будем использовать для декора, поэтому его нужно просто раскатать, не разравнивая и не обрезая, и выпекаем 8-10 минут до золотистого цвета.

Чтобы приготовить сливочный крем, выливаем в сотейник 1/3 холодного молока, добавляем сахар, кукурузный крахмал, муку и перемешиваем венчиком. Добавляем остальное молоко, ставим на плиту и доводим до кипения, постоянно помешивая. После закипания варим молочную массу еще минуту и ​​снимаем с плиты. Сразу добавляем сливочное масло и перемешиваем. Переливаем массу в плоскую емкость, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 1 час.

Тем временем взбиваем холодные сливки до мягких пиков. Достаем основу для крема из холодильника, перекладываем ее в большую миску, перемешиваем ее венчиком, добавляем взбитые сливки и снова перемешиваем.

Далее готовим ореховую карамель. Сахар в сотейнике ставим на плиту и помешиваем деревянной или термостабильной лопаткой, чтобы он расплавился и превратился в карамель. Параллельно хорошо разогреваем сливки. Ставим минимальную температуру, вливаем тоненькой струйкой горячие сливки в карамель, прогреваем массу еще 1 минуту, постоянно помешивая, и снимаем с плиты. Переливаем карамель в мерный стакан, добавляем соль и холодное сливочное масло, перемешиваем. Пробиваем все погружным блендером до однородной консистенции. Добавляем ореховую пасту, перемешиваем – и ореховая карамель готова, оставляем ее при комнатной температуре.

Теперь собираем торт "Карамельный орешек". Берем презентационную тарелку, ставим на нее разъемное кольцо от формы. На дно выкладываем крем, чтобы нижний корж тоже пропитался. Кладем первый корж, далее снова крем (примерно 3-4 столовых ложки). На крем выдавливаем из кондитерского мешка ореховую карамель по спирали. Так повторяем со всеми слоями: корж, крем, карамель. Ставим торт в холодильник на 8-10 часов.

Осталось задекорировать торт. Карамелизируем половинки грецкого ореха. Делаем крошку из девятого коржа. Достаем торт из холодильника и снимаем разъемную форму. Украшаем бока торта крошкой, а сверху выкладываем карамелизированные орешки.

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