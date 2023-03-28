Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который стал "Холостяком" в позапрошлом сезоне. На проекте предприниматель выбрал победительницей Анну Богдан, после чего пара встречалась больше года. Но как и многие другие, звездная пара не смогла пронести свои отношения через полномасштабную войну, и практически сразу разошлись после вторжения.
Зато Михаил стал довольно успешным блогером, за которым следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз бизнесмен опубликовал кадры погоды в своем сторис, огорошив украинцев. На кадрах можно увидеть снег, который вернулся в Украину несмотря на 28 марта.
"Всем привет, кто на летней резине. Доставайте санки", - написала Заливако.
А до этого Михаил показал трогательную свадьбу, где медсестра из Лисичанска без ног вышла замуж, расстрогав украинцев кадрами.
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"23-летняя медсестра из Лисичанска, которой во время взрыва вражеской мины оторвало обе ноги, вышла замуж во Львове. Оксана проходит реабилитацию и готовится к протезированию. Она и ее избранник решили сыграть свадьбу. Свой праздник пара отметила прямо в больничной палате", - написал Заливако.
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