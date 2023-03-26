Маша Ефросинина рассказывает, о каком решении она до сих пор жалеет, а Оля Полякова объясняет, почему замужество не было ее самостоятельным выбором (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца) . По словам артисток, иногда принять решение - это уже сложно, не говоря уже о правильности выбора.

«Даже свое замужество я сделала не по своему решению. Пошла за судьбой, сложились все обстоятельства – просто все пришло к тому, к чему пришло. После всего пережитого, я понимаю, что это было правильное решение.

Я начала встречаться с Вадиком, мы познакомились на его дне рождения – я тогда пела на этом вечере. Получилось так, что и номер телефона свой я ему оставила. Обычно так не делала, но в этот раз так сложилось.

Меня тогда обманули, сбили цену на выступление, ведь говорили, что выступление для детей будет. Прихожу я, а там эти «детки» 30+, празднуют сорокалетие друга. Ну я ему все это высказала, что и выступать не буду. Он доплатил за выступление, извинился и показал себя порядочно.

Потом уже был случай, когда я ремонтировала машину, выдалась свободная минута и он позвонил – звезды так сложились. Мы очень хорошо дружили, он даже с другом своим познакомил. Защищал, оберегал. Много всего было, а потом закрутилось до того, что... я забеременела» - призналась Полякова.

Она посмеялась в заключении: не принимая решения, они дружили дружили и «надружили» двух детей».

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