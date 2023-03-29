Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая продолжает рассказывать о своей жизни в Инстаграм, часто удивляет откровениями. В этот раз она призналась, что также нуждается в помощи профессионалов и ей тоже иногда непросто справляться со стрессом.

«Я долго мучилась по этому поводу. Мне казалось, что я сама все вытаскиваю и я реально молодец и много чего сделала сама. Но сейчас я поехала к психологу.

Теперь я решила окончательно, что это просто необходимо. Особенно девушке в 21 год, на которой огромное количество ответственности. Каждый шаг которой буквально на виду у миллионов человек» - говорит Тринчер.

Ранее звезда выложила необычное видео и рассказала о важности профессий, которые для большинства людей остаются незаметными.

"В безумном темпе жизни и балансировке между новостями мы часто не обращаем внимания на людей, которые заботятся о нашем комфорте и ежедневном быту. Это представители рабочих профессий: столяры, электрики, пекари и парикмахеры, которые искренне любят свою работу и гордятся ею, но почему-то остаются незаметными для общества".

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