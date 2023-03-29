Как стало известно, врачи обнаружили у артистки подострый ларингит, кисту левой голосовой связки и несмыкание голосовых связок. астя сможет петь вживую уже через несколько недель, однако запись ее видео с обращением к поклонникам создала немало шума.
По мнению некоторых, Каменских таким голосом теперь напоминает Владимира Зеленского. Упустив различную критику в свой адрес, артистка решила ответить именно на комментарии об этом:
"Спасибо за ваше понимание и поддержку. Ваши комментарии - отдельный вид удовольствия.
Согласно последней публикации в Instagram, NK столкнулась с серьезной болезнью, которая привела к утрате голоса из-за образования на голосовых связках. Певица вынуждена была отложить некоторые из своих концертов из-за этого.
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Несмотря на это, врачи дали оптимистичный прогноз и уверены, что после прохождения курса лечения голос и связки восстановятся через несколько недель. Именно такая информация и возмутила пользователей сети, которые давно критикуют творчество артистки и ее мужа Потапа.
Напомним, Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских в новых образах напомнила легендарную Софию Ротару.
Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.