Настя Каменских решила позаботиться о себе, поэтому вынуждена была перенести сразу пять концертов, не обошлось без неловких комментариев.

Как стало известно, врачи обнаружили у артистки подострый ларингит, кисту левой голосовой связки и несмыкание голосовых связок. астя сможет петь вживую уже через несколько недель, однако запись ее видео с обращением к поклонникам создала немало шума.

По мнению некоторых, Каменских таким голосом теперь напоминает Владимира Зеленского. Упустив различную критику в свой адрес, артистка решила ответить именно на комментарии об этом:

"Спасибо за ваше понимание и поддержку. Ваши комментарии - отдельный вид удовольствия.

Согласно последней публикации в Instagram, NK столкнулась с серьезной болезнью, которая привела к утрате голоса из-за образования на голосовых связках. Певица вынуждена была отложить некоторые из своих концертов из-за этого.

Несмотря на это, врачи дали оптимистичный прогноз и уверены, что после прохождения курса лечения голос и связки восстановятся через несколько недель. Именно такая информация и возмутила пользователей сети, которые давно критикуют творчество артистки и ее мужа Потапа.

Напомним, Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в новых образах напомнила легендарную Софию Ротару.

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