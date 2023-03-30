Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель родом из Украины, которая является внучкой легендарной певицы Софии Ротару, имеющей звание Национальной легенды Украины. Девушка живет и учится в Нью-Йорке, где строит также карьеру модели, а прошлым летом ездила работать в Лос-Анджелесе. У Сони уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своей работой, но и личными кадрами. А в этот раз Евдокименко поздравила свою маму с днем рождения. Также модель опубликовала фотографию, где позировала рядом с мамой.

"С днем рождения", - написала лаконично Соня на английском языке.

"Спасибо за твое руководство, поддержку и демонстрацию, что вечная любовь есть. Сегодня празднуем день рождение нашей девочки Светы", - написала на втором сторис Ротару.

А до этого Соня поделилась кадрами с выставки, которую посетила. Звезда была в модном костюме черного цвета.

"Взгляд и идея". Галереи Уффици x Museo Dei Bozzetti. На новой выставке в церкви Сант-Агостино визуальный художник Мартин Ромео приглашает вас посетить ремесленные мастерские Пьетрасанты. Посмотрите на руку мастера, работающего в симбиозе с талантом художника", - написала Соня.

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