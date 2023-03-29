Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась еще благодаря первой "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Также артистка стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда активно освещает события в своем блоге и продвигает украинскую музыку.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цибульская опубликовала кадры, где показала свою переписку с педиатром. Там артистка опубликовала селфи, показывая свое состояние врачу.

"Как алкоголичка", - написала звезда под своей фотографией.

"Флоксал мазь одна на ночь за веко", - порекомендовала в ответ врач и попросила сходить к офтальмологу на следующий день.

А до этого Цибульская опубликовала еще одно селфи, где сделала подводку к своему диалогу с врачом.

"Я так села инстаграмно, но на самом деле вид вчера вечером был ужасным. Сейчас покажу", - призналась кума Михаила Хомы Оля Цибульская.

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