Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась еще благодаря первой "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Также артистка стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда активно освещает события в своем блоге и продвигает украинскую музыку.
Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цибульская опубликовала кадры, где показала свою переписку с педиатром. Там артистка опубликовала селфи, показывая свое состояние врачу.
"Как алкоголичка", - написала звезда под своей фотографией.
"Флоксал мазь одна на ночь за веко", - порекомендовала в ответ врач и попросила сходить к офтальмологу на следующий день.
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А до этого Цибульская опубликовала еще одно селфи, где сделала подводку к своему диалогу с врачом.
"Я так села инстаграмно, но на самом деле вид вчера вечером был ужасным. Сейчас покажу", - призналась кума Михаила Хомы Оля Цибульская.
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