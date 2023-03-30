В этот раз популярная артистка решила впечатлить украинцев целой серией беззаботных кадров, сделанных вне концертной жизни. Кароль предстала перед камерой с привычным ярким макияжем с красной помадой.

«Она ела хлеб и кофе, а масло ждало своей славы. Да так и не дождался маэстро ее поцелуй и чери из песто. Она – давняя фантомная его боль, а повар – внезапно заболел» - необычно подписала кадры Тина.

В сети принялись выражать свое мнение:

«Невероятная кошка; что вижу то и пою; Сразу видно что Америка. Эти трубы на потолках)); Дайте что-нибудь из ЛА, с Юлей 🥹🥹😻; без нее туманно; Хлеб топ, тоже такой ем;

Мала, масло тоже ешь, а то сильно худая!) Может кто-то имеет рецепт хлебца?; О так также люблю этот хлеб Тина дразнит».

Также мы писали, известная певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина продолжает не только готовится к участию в музыкальном конкурсе в качестве соведущей, не забывает она и о своих концертах. В этот раз кадры на фан-страницу получили много внимания.

Артистки исполнили легендарную совместную песню "Вільна", которая во время войны приобрела новый смысл. Для выступления выбрали похожие наряды в темных тонах с сеточкой.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.