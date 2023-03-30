Известная украинская певица Руслана Лыжичко поделилась эмоциональными моментами после выступления, получив много позитивных реакций. Как известно, артистка продолжает активно проводить концерты для поддержки украинцев.

«Большое спасибо! Когда в Барселоне во время моей речи после выступления bcneurovision тысячи людей начали скандировать #UKRAINE , я не сдержала слез... ❤ Спасибо, Испания, за такое единство и поддержку Украины! Там, где Свет, там всегда #Победа

Мне очень не просто выходить на сцену в столь трагическое время. Но это единственное, чем я могу бороться за мою страну. Мой голос – моя сила. И даже когда голос дрожит и тяжело петь, я выхожу на сцену, чтобы показать миру: Украина сильная и несгибаемая, потому что в нашем сердце» - призналась Руслана.

Ранее Руслана Лыжичко показала свое постаревшее лицо крупным планом, записывая ролик и делясь личной информацией. Ранее Руслана рассказывала, что выступает именно за естественное старение, а потому не обращается к косметологам.

«Делюсь с вами, как и где брать энергию! Я на международном обсуждении вопроса Энергии для Украины, как и чем помочь! Слава Украине! 💙💛 люблю вас!» - написала певица.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.