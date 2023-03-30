Ведущая Леся Никитюк с юмором прокомментировала свою жизнь в Польше во время небольшого отдыха.

Известная телеведущая Леся Никитюк несколько дней провела в Польше, о чем активно рассказывала в Инстаграм. Успела артистка также поделиться подборкой кадров из своих будней, свободных от рабочих съемок.

«Леся, ну что там в Варшаве? Пьяная вишня, Львовские круассаны, Чорноморка, Sister's Aroma, G.Bar, Нова пошта, Галя Балувана» - не без юмора подметила Леся.

Отметим, ранее в Польшу Леся приезжала в рамках съемок третьего сезона своего тревел-шоу, чтобы показать, как живут украинцы во время войны. Большая часть беженцев оказалась именно в Польше, поэтому показать частичку жизни в другой стране Никитюк была практически обязана.

Только сейчас, спустя время, Леся решила немного вспомнить прошлое и во время похода по магазинам похвалилась целой подборкой модных нарядов с подругой. Две блондинки и в парных нарядах и в разных выглядели весьма привлекательно.

Нередко Леся получает завистливые комментарии в свой адрес и различные обращения с критикой. Тем не менее, на попытки застыдить ее Леся не реагирует, высказываясь в сети.

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