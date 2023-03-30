Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - успешная украинская фитнес-тренер, которая стала звездой "Зважені та щасливі". Знаменитость тренирует многих известных украинцев, включая телеведущую Лесю Никитюк. Не забывает Боржемская и об Инстаграм, где делится не только фитнес-советами, но и личными кадрами. А в этот раз Марина показала, как прогулялась по весеннему Львову, надев стильное пальто.
"Невероятная съемка. Дыхание Львова.
Почувствовала себя героиней романтического фильма", - написала Боржемская в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Мой Львовчик и вкусный кофе из Мира кофе на Кафедральной";
"Вы такая стильная и грациозная";
"Съемка классная, Вы невероятная, Львов Вам подходит, или Вы к нему?)";
"Очень красивая и в самом деле романтичная и стильная леди";
"Как хорошо подобраны цвета, супер";
"У Вас невероятно вложена гривка!";
"Вы страстная женщина, и как вам подходит тот Львов ";
"Это еще потому, что Вы удивительная женщина и человек. Потому и съемка такая волшебная получилась";
"Шикарные ножки у вас, стильная красотка".
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" дала три рецепта вкусных весенних салатов
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