Фитнес-тренер Марина Боржемская, звезда "Зважені та щасливі", показала эффектный образ на прогулке по Львову.

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - успешная украинская фитнес-тренер, которая стала звездой "Зважені та щасливі". Знаменитость тренирует многих известных украинцев, включая телеведущую Лесю Никитюк. Не забывает Боржемская и об Инстаграм, где делится не только фитнес-советами, но и личными кадрами. А в этот раз Марина показала, как прогулялась по весеннему Львову, надев стильное пальто.

"Невероятная съемка. Дыхание Львова.

Почувствовала себя героиней романтического фильма", - написала Боржемская в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мой Львовчик и вкусный кофе из Мира кофе на Кафедральной";

"Вы такая стильная и грациозная";

"Съемка классная, Вы невероятная, Львов Вам подходит, или Вы к нему?)";

"Очень красивая и в самом деле романтичная и стильная леди";

"Как хорошо подобраны цвета, супер";

"У Вас невероятно вложена гривка!";

"Вы страстная женщина, и как вам подходит тот Львов ";

"Это еще потому, что Вы удивительная женщина и человек. Потому и съемка такая волшебная получилась";

"Шикарные ножки у вас, стильная красотка".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" дала три рецепта вкусных весенних салатов

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