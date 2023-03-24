Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер, которая была тренером на проекте "Зважені та щасливі". Звезда не только делится лайфхаками в своем блоге, но также занята тренировкой украинских звезд, среди которых нашлось место и для Леси Никитюк. А в этот раз Марина Боржемская опубликовала видео тренировки телеведущей в своем сторис. На ней Леся была в спортивном мини и делала упражнения.
"Узелкова Марина, все правильно?", - спросила Никитюк.
"Да, моя спортивная красотка", - написала Марина в своей публикации.
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А до этого Боржемская я решила рассказать эффективные упражнения для ягодиц. Звезда поделилась внушительной публикацией в своем блоге, рассказав все тонкости занятий.
"Эффективные упражнения для ягодиц дома. Совсем скоро долгожданная теплая весна, а за ней и лето. Поэтому для тех, кто еще в раздумьях, когда же начать работу над своим телом, у меня есть ответ: прямо сейчас! Сегодня поговорим о том, как эффективно подкачать попу дома, если нет возможности идти в тренажерный зал", - начала свой рассказ Марина.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как похудеть без диеты
А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" предупредила о болезнях, к которым приводят диеты и предложила альтернативу
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" дала простой комплекс для идеальных ножек