Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который женился на молодой блогерке Кате Репяховой несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. У пары уже есть совместный сын Михаил, которому в этом году будет два года. А недавно Катя сделала себе пластику лица, изменив форму носа. Звезда только сняла швы и активно делится ощущениями несмотря на большой хейт в ее сторону.

Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где она делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя поделилась скрином с приложения "Дия", где была допущена ошибка.

"Проверка не пройдена. Неудачная попытка подтвердить личность пользователя", - было написано в сообщении.

"Меня Дия теперь не узнает. Нужно подписать один документ и теперь не могу", - написала Катя под скрином.

Также звезда решила поболтать с фанатами, поставив окошко для общения.

"Спросите у меня что-то", - написала блогерка.

"Как вы думаете, когда мы победим? Когда уже будем жить полноценно? нет сил уже", - написала фанатка.

"Честно, не знаю. Но так хочется верить, что произойдет все намного быстрее, чем мы думаем. В этом году", - поделилась ответом Катя.

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