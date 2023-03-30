Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который женился на молодой блогерке Кате Репяховой несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. У пары уже есть совместный сын Михаил, которому в этом году будет два года. А недавно Катя сделала себе пластику лица, изменив форму носа. Звезда только сняла швы и активно делится ощущениями несмотря на большой хейт в ее сторону.
Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где она делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя поделилась скрином с приложения "Дия", где была допущена ошибка.
"Проверка не пройдена. Неудачная попытка подтвердить личность пользователя", - было написано в сообщении.
"Меня Дия теперь не узнает. Нужно подписать один документ и теперь не могу", - написала Катя под скрином.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
ВСУ сделали легендарные "Леопарды" еще лучше и опаснее: "И это только начало"
Эксперт рассказал, в каком случае Украине может грозить поражение: названы 5 факторов, которые нельзя допустить
«Это безумие! Можно потерять ребят»: военный высказался о запрете в Бахмуте
Осталось всего несколько дней: сделано срочное предупреждение относительно "коммуналки"
Также звезда решила поболтать с фанатами, поставив окошко для общения.
"Спросите у меня что-то", - написала блогерка.
"Как вы думаете, когда мы победим? Когда уже будем жить полноценно? нет сил уже", - написала фанатка.
"Честно, не знаю. Но так хочется верить, что произойдет все намного быстрее, чем мы думаем. В этом году", - поделилась ответом Катя.
Напомним, жена Павлика рассказала о попытках лысеющего мужа омолодиться
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Павлика заговорила об изменах мужа с другой женщиной
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика призналась, из-за чего на самом деле сделала пластику