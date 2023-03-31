Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниель Салем с первых дней вторжения рф на наши земли решил быть вместе с ЗСУ. Именно поэтому он записался в местную тероборону.
Сейчас же мужчина находится на передовой и на своей странице в Инстаграм часто показывает различные видео с товарищами. Также артист делится важной информацией, но не обходится и без казузов.
В этот раз Даниэль показал, как дурачится с сослуживцами. Но не все оценили игры с остатками обстрелянного манекена, тогда как к голове самого Салема к виску был приставлен пистолет:
«Без комментариев… 🙄 Когда кукуха уже едет» - отшутился Даниэль.
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В сети принялись высказываться: «Вредитель ☺️; нарушено правило обращения с оружием; Pov: Когда долго на фронте без жены; Какая-то хрень с пистолетом 🤯; Это жизнь , а она такая , смущающая;
Держитесь; Без комментариев!; Хулиган!; Когда забыл, что такое живая женщина 😢; Жаль ребят. Держитесь! Слава Украине».
Сейчас Даниэль защищает свою страну на фронте, в том числе и свою 7-летнюю дочь Санту-Луну. Девочка написала письмо своему знаменитому отцу-воину, которое для него стало своего рода талисманом.
Как признался сам Даниэль, он всегда носит конверт с посланием своей дочери с собой, где бы он ни находился.
Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.
Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.
Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.