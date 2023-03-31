Известный украинский телеведущий Григорий Решетник решил немного отойти от образа неизменного ведущего романтичного проекта "Холостяк" и попробовал себя в новой роли. Артист уже успел поделиться анонсом и привлек внимание к видео.

По словам Решетника, каждый его проект является чуть ли не ребенком, он очень ответственно относится к новой роли и это всегда вонлительно. Тем не менее, он хочет попробовать что-то новое.

«Ждем вас завтра; Начнём новый день вместе; Просыпаемся вместе; органический, живой, настоящий🔥; Крутой выпуск👏; Я в 6:00 просыпаюсь; grisha_reshetnik топовый» - пишут в сети.

Григорий Решетник ответил поклонникам на популярный вопрос и рассказал, что стал новым ведущим утреннего шоу, которое будет выходить на трех телеканалах.

"Меня часто спрашивают: «Григорий, какой из своих проектов вы любите больше всего?» 🤔 Ответ прост: каждый проект для меня, как мой ребенок, и разделить любовь между ними невозможно, поэтому всех люблю одинаково сильно - все как в жизни :) Я рад, что и на телевидении я многодетный отец 😃 И сегодня у меня родился еще один ребенок, которого я люблю и всем сердцем верю в его успешность 🫶", — пишет шоумен.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.