Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая прославилась в 90-е годы среди украинцев. Сейчас знаменитости 58 лет и она продолжает блистать. Не забывает Моника и об Инстаграм, где делится не только своей работой, но и личными кадрами. А в этот раз Моника опубликовала яркий образ в красном костюме, хвастаясь образов в новой публикации своего блога.

"Коллекционный выпуск март 2023 г", - написала Моника под кадрами.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Удивительное фото прекрасной актрисы";

"Шикарно";

"Красавица Моника Белуччи";

"Тебе идет старение";

"Хорошего дня";

"Действительно красивая работа";

"Я познакомилась с тобой в 20 и ты всегда самая красивая. Помню, когда я увидел тебя в городе Кастелло";

"Милая и милая Моника, спасибо";

"На зависть двадцатилетним";

"Любовь всей моей жизни, я люблю женщину, которую люблю так сильно, Монику Белуччи, я люблю тебя";

"Люблю наряд .. люблю его цвет, ты, Моника, всегда потрясаешь нас .. !!";

"Мне нравится твой наряд, Моника! Похоже, это твои пижамы?";

"Эффектно красивая и невероятная итальянская звезда. Люблю тебя, Беллуччи".

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