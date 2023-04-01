Глава Николаевской области Виталий Ким показал, как Силы обороны возвращает потерянные вещи оккупантам, которые они до этого оставили.

Как пишет Politeka.net, Виталий Ким - глава Николаевской ОГА, который стал одним из самых известных руководителей региона благодаря своим эфирам в начале полномасштабного вторжения, а его фраза "Доброго вечора, ми з України" стала народной. Теперь за губернатором следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где иногда Виталий Ким делится чем-то интересным. А в этот раз глава Николаевской ОГА опубликовал фото, где Силы обороны возвращают потерянные вещи обратно оккупантам.

"Потихоньку возвращаем забытые орками вещи им вЗад", - написал Виталий Ким под публикацией.

Украинцы поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии под публикацией:

"Пусть горят в аду";

"Надеюсь без смазки) чтобы 3д эффект был ярче";

"Иисус Христос спаси и сохрани воинов ЗСУ";

"Береги вас Бог наши Родные Мужские Смелые Лучшие Защитники";

"Да сволочливые орки, когда они уже сдохнут? И путин еще жив. Пипец, что тут еще скажешь";

"Слава вам ребята.Вы наши герои.Слава ВСУ";

"Красиво. А можно фото того зада куда оно прилетело?????";

"Слава вам ребята. Вы наши герои. Слава ВСУ";

"Все верните".

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