Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Также артистка занимается карьерой певицы и даже недавно презентовала свою первую лирическую песню. А в этот раз Никитюк поделилась фотографией, где позировала в номере отеля. Звезда таким образом подогревала интерес к новому выпуску "Маршрутки".

"Выпуск ЛЕ Маршрутка «Харьков» на YouTube", - поделилась Никитюк.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Владимира Остапчука, и написали комментарии:

"Уже посмотрела два раза и поревела раз 100 снова.

Хотя уже видела воск своими глазами, но больно каждый раз когда это все видишь";

"Смотрела уже этот выпуск и плакала. Снова погрузилась в воспоминания, когда мы всей семьей сидели 10 дней безвылазно в подвале нашей многоэтажки в Харькове и как выезжали под обстрелами. Благодарю вас";

"Спасибо за этот выпуск. Посмотрела вторично и снова слезы рекой, сколько болезненных воспоминаний, сердце разрывается. Все это так не укладывается в голове. Держит вера в Победу";

"Спасибо за ваш смелый очень нужный труд!";

"А у меня постоянно с мысли не сходит наш Мариуполь. Ведь туда нет возможности даже уехать, что-то снять и показать".

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