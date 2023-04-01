Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Также артистка занимается карьерой певицы и даже недавно презентовала свою первую лирическую песню. А в этот раз Никитюк поделилась фотографией, где позировала в номере отеля. Звезда таким образом подогревала интерес к новому выпуску "Маршрутки".
"Выпуск ЛЕ Маршрутка «Харьков» на YouTube", - поделилась Никитюк.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Владимира Остапчука, и написали комментарии:
"Уже посмотрела два раза и поревела раз 100 снова.
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Хотя уже видела воск своими глазами, но больно каждый раз когда это все видишь";
"Смотрела уже этот выпуск и плакала. Снова погрузилась в воспоминания, когда мы всей семьей сидели 10 дней безвылазно в подвале нашей многоэтажки в Харькове и как выезжали под обстрелами. Благодарю вас";
"Спасибо за этот выпуск. Посмотрела вторично и снова слезы рекой, сколько болезненных воспоминаний, сердце разрывается. Все это так не укладывается в голове. Держит вера в Победу";
"Спасибо за ваш смелый очень нужный труд!";
"А у меня постоянно с мысли не сходит наш Мариуполь. Ведь туда нет возможности даже уехать, что-то снять и показать".
Напомним, Никитюк с юмором высказалась о своей жизни в Польше
А еще Politeka сообщала, что Никитюк преподала украинкам дельный урок стиля, представив сразу несколько образов этой весны
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