Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, как ее мама восприняла свадьбу с музыкантом.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. Уже несколько лет назад Катя родила первенца - сына Михаила. Для Виктора это уже четвертый ребенок от четвертой жены. А недавно Репяхова решила сначала уколоть губы, а после этого увеличить и изменить форму носа. Недавно блогерка сняла швы и ее перестал узнавать идентификатор лица.

Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Катя решила поболтать с фанатами в своих сторис.

"Спросите меня что-то", - написала Катя в сторис.

"Катя, а как отреагировала ваша мама на свадьбу с Виктором Павликом? Какое ее отношение к мужу?", - спросил фанат.

"Именно на свадьбу отреагировала спокойно, мы поженились через пять лет после знакомства. Отношение прекрасное", - написала в ответ Репяхова и показала семейное фото.

"Катя, а Павлик так часто ходит в баньку, не сомневаетесь в нем по отношению к женщинам?", - спросил еще один фанат.

"Каждый четверг ходит с 1998 года. Не сомневаюсь", - рассказала Репяхова в ответе.

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