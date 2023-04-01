Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. Уже несколько лет назад Катя родила первенца - сына Михаила. Для Виктора это уже четвертый ребенок от четвертой жены. А недавно Репяхова решила сначала уколоть губы, а после этого увеличить и изменить форму носа. Недавно блогерка сняла швы и ее перестал узнавать идентификатор лица.
Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Катя решила поболтать с фанатами в своих сторис.
"Спросите меня что-то", - написала Катя в сторис.
"Катя, а как отреагировала ваша мама на свадьбу с Виктором Павликом? Какое ее отношение к мужу?", - спросил фанат.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Будем защищать Лавру до последнего": верующие УПЦ заблокировали вход в храм, кадры с места
«Выращиваешь на своем огороде – получаешь штраф»: журналистка рассказала о новых штрафах
Украину устроит два варианта сосуществования с россиянами на границе: «Иначе нас попытаются съесть»
Депутаты и прокуроры устремились занять место в одном из родов войск ВСУ: названа главная опасность
"Именно на свадьбу отреагировала спокойно, мы поженились через пять лет после знакомства. Отношение прекрасное", - написала в ответ Репяхова и показала семейное фото.
"Катя, а Павлик так часто ходит в баньку, не сомневаетесь в нем по отношению к женщинам?", - спросил еще один фанат.
"Каждый четверг ходит с 1998 года. Не сомневаюсь", - рассказала Репяхова в ответе.
Напомним, жена Павлика честно ответила, как ей живется со старшим на 29 лет мужем
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на проблему после пластики
Также Politeka писала, что жена Павлика заинтриговала аппетитными фото на кухне