Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая стала женой музыканта Виктора Павлика несмотря на разницу в 28 лет. У пары уже родился совместный сын, которого назвали Михаил. Для Кати это был первый ребенок, а для Виктора четвертый. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Уверена, у вас есть вопросы", - написала Катя.

"Как познакомились с Павликом. Я только подписалась на вас", - написала фанатка в публикации.

"Любила творчество Виктора Франковича с детства. Однажды приехала на его концерт в Николаев. Наши номера в отеле оказались соседними", - начала Катя.

"Мы случайно встретились в коридоре отеля после концерта, ПВ меня запомнил потому что на концерте я подарила ему большой букет цветов. Первое, что он спросил у меня, не потратила ли я последние деньги на цветы и есть ли у меня за что покушать. Хотя я вроде бедной не выглядела)", - продолжила воспоминания Катя.

"Какая разница в возрасте у вас с Павликом?", - спросил еще один фанат.

"28,5 лет", - ответила Катя.

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