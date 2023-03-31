Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский певец, который женат на актрисе Снежане Бабкиной. У пары есть двое общих детей - Веселина и Елисей, а также у Снежаны есть сын Артур от прошлых отношений, которого Сергей усыновил. Бабкина, как и звёздный муж, активно ведет блог, где делится не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз Бабкина показала, как приготовить очень вкусную капусту.

"Я обещала вам рецепт очень вкусной капусты. В кипящую воду добавляем соль и специи. Варим капусту 5 минут.Смешиваем сливочное масло 50 гр и оливковое масло 2 ст.ложки. Поливаем капусту. Посыпаем солью. И в духовку на 1,5 часа на 170 градусов", - написала Снежана.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер рецепт,но 1,5 години.....))может хоть годину?";

"Спасибо за рецепт, подскажите какие специи добавляли?";

"Супер, очень аппетитно, нужно приготовить";

"Обожаю цветную капусту, обязательно приготовлю по вашему рецепту";

"Круто! Ещё очень вкусно - пюре из цветной капусты с мягким сыром";

"Вау. Есть ли надежда увидеть рецепт фокачи? Ваши рецепты все очень крутые! Спасибо )";

"Выглядит супер! Но 1.5 часа включенной духовки для Европы это дорого".

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