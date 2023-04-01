На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что в Авдеевке погибли во время российского обстрела 5-месячный ребенок и бабушка мальчика. Родители – ранены. Этой трагедии можно было избежать — появилось видео, как украинские защитники уговаривали мать малыша поехать в более безопасное место, но она упрямо отказалась (чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость вниз). На сегодня в городе оставалось еще пять детей.

Актер театра Антон Прасоленко скончался в госпитале от ранений, полученных под Бахмутом. Также в результате ранений умер четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление нужно остановить, потому что это будет «обострение», и угрожал ядерным оружием украинцам, "которые считают, что они победят" (видео 6).

Также Маричка Падалко рассказала об информационном провале дня – и со стороны государственных коммуникаций, и со стороны журналистов. Даже сама ведущая, собрав информацию из всех источников, не понимает, что будет в аптеках от 1 апреля. С одной стороны, есть решение об обязательных рецептах. С другой стороны, есть постановление Камбина №542 о возможности покупать лекарства без рецептов до концавоенного положения.

"Информационная загадка дня: украинским спортсменам не разрешат участвовать в соревнованиях, куда вернутся россияне, даже если это квалификация на Олимпиаду - заявил министр кабинета министров Немчинов в эфире. Но документ нигде не обнародовали. Глава НОК отказывался весь день комментировать. Позже документ обнародовал олимпийский чемпион Жан Беленюк (фото 8). Там нет запрета, но есть наказание за участие. Моя версия, почему нет запрета, потому что у кабмина нет на это полномочий – это относительно формы. А что касается содержания – являются ли такие ограничения правильными для украинцев? Большая дискуссия еще впереди", - добавила Падалко.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.