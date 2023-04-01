Настя Каменских выразила радость по поводу встречи со своим родным врачом, с которым она уже более 10 лет работает над здоровьем своих голосовых связок.

Однако она отметила, что предпочитает встречаться с врачом на плановых чек-апах, а не только в экстренных случаях, таких как ее текущее интенсивное лечение.

На данный момент Настя проходит интенсивное лечение, и ее врач посещает ее каждый день дважды для проведения процедур, которые, хоть и не очень приятны, необходимы для ее выздоровления.

Она сравнивает проблемы со своими голосовыми связками с травмами в других частях тела. При травме в ноге, например, можно ходить, но бегать быстро не получится до полного восстановления. То же самое происходит с голосовыми связками: Настя может петь в низкой тональности, но не может выдерживать высокие ноты из-за новообразований на своих связках.

"Иногда можно сделать специальные инъекции, которые на столь короткий срок, как полчаса, облегчают работу голосовых связок. Но, к сожалению, все время и каждый день такого нельзя делать. Это может быть единоразовой экстренной мерой, как заморозка боли у спортсменов, которая может сработать для одного короткого выступления"- поделилась Каменских.

Сейчас Настя проходит интенсивный курс лечения с ее фониатром, чтобы быть готовой к длительным ежедневным живым концертам в туре "Я-Украина". Она благодарит всех, кто выразил свою поддержку и понимание в своих сообщениях, и с нетерпением ждет встреч с поклонниками в городах Украины.

Напомним, на фоне скандала с песней Руслана Ханумака в Сети упомянули о конфузе Потапа с треком "Волонтер".

Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.

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