Певица Надя Дорофеева показала, как примерила стильный лук, поделившись видео в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию в группе "Время и Стекло". А теперь звезда активно занимается сольной карьерой, выпуская новые хиты. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Надя показала стильный образ, примерив мини-юбку.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я обожаю твой стиль";

"Оо, Миша все же таки вернул тебя в ТикТок";

"Тебе 19 или 20";

"У тебя хороший вкус";

"Где такую юбку купить?";

"Надя, скажи диету, ибо я тоже хочу быть худой";

"Надя, весна тебя ждет в Израиле, прилетай к нам с концертом";

"Жду концерт в Киеве, Каменском и Днепре";

"Вау, прости, но сегодня никак не встретимся, комбат не отпускает";

"Симпотяжка, супер соблазнительная, целую, привет зая";

"Мы увидели ангела, что спустился на грешную землю".

А до этого Надя поделилась стильным образом в черном-мини. Звезда также рассказала о зверствах россиях.

"Пока страна-террорист направляет все свои силы на ведение войны и тратит по полмиллиона долларов на один массированный обстрел… Мы научились беречь свой ресурс – эмоциональный и энергетический", - поделилась Надя.

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