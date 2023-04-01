Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию в группе "Время и Стекло". А теперь звезда активно занимается сольной карьерой, выпуская новые хиты. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Надя показала стильный образ, примерив мини-юбку.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Я обожаю твой стиль";
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"Оо, Миша все же таки вернул тебя в ТикТок";
"Тебе 19 или 20";
"У тебя хороший вкус";
"Где такую юбку купить?";
"Надя, скажи диету, ибо я тоже хочу быть худой";
"Надя, весна тебя ждет в Израиле, прилетай к нам с концертом";
"Жду концерт в Киеве, Каменском и Днепре";
"Вау, прости, но сегодня никак не встретимся, комбат не отпускает";
"Симпотяжка, супер соблазнительная, целую, привет зая";
"Мы увидели ангела, что спустился на грешную землю".
А до этого Надя поделилась стильным образом в черном-мини. Звезда также рассказала о зверствах россиях.
"Пока страна-террорист направляет все свои силы на ведение войны и тратит по полмиллиона долларов на один массированный обстрел… Мы научились беречь свой ресурс – эмоциональный и энергетический", - поделилась Надя.
Напомним, Дорофеева в крошечной юбке похвалилась украинкам необычным талантом
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