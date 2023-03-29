Известная артистка Надя Дорофеева решила ответить на самые частые вопросы фанатов, а также поделилась личными кадрами. Как известно, последние недели звезда проводила в музыкальном туре.

Сначала Надя Дорофеева рассказала, работает ли на данный момент с психологом:

«Прошлый год был сверхсложным, я не привыкла выливать все это в социальные сети. Но действительно, психолог мне очень помог. И еще я не знаю, как теперь без занятий медитацией обходиться. Женя, я тебе благодарна за то, что ты со мной прошла через все это».

После Надя вспомнила и о своем новом возлюбленном, рассказав, как уговорила Мишу выступить с ней: «Сделала ему сюрприз» - иронично подметила Надя.

Также артистка заинтриговала кадрами, отснятыми на одном из последних своих концертов. Надя Дорофеева уже не первую неделю занимается туром, поэтому решила таким образом по-своему подвести итог.

«Просто посмотрите до конца и представьте себе, что я чувствовала в тот момент. Нет слов..💔 P.S: ну а мы уже ведем переговоры о следующих 30 концертах 😉» - пишет Дорофеева.

Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.