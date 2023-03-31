32-летняя украинская певица Надя Дорофеева решила показать смелый образ з черным мини и новенькими кроссовками. Звезда успешно привлекла внимание благодаря фигуре.
В этот раз артистка надела темную юбку длины ультрамини, с разрезом спереди, а также кроссовки марки Puma, амбассадором которой является. Об этом Надя поспешила напомнить в подписи под серией кадров:
«Была бы амбассадором pumaukraine даже если бы не была б 😄 Обожаю!» - пишет Надя.
В сети отреагировали:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Не могу поверить, Евгений!": родные известного украинца получили похоронку
"Атака продолжается": гремят новые взрывы, россияне ударили ракетами
Оккупанты бросили силы на новую "цель", под угрозой не только Бахмут: "Идут тяжелые бои"
Голову срубят двоим: силовики рф нашли, на кого свалить вину за свои неудачи в Украине
«В твоих глазах можно утонуть, да что там.. уже; вызывайте ГСЧС здесь 🔥; Я одно кольцо вижу?😂; Такая красота есть только от бога; Уже не могу дождаться концерта в Киеве; Вы очень красивая;
Ну какая отважная💗; Даже не пытайтесь оценить этот шедевр. Он бесценен; Хорошие фото; Я на коленях 🛐😍».
Также Дорофеева рассказала, работает ли на данный момент с психологом:
«Прошлый год был сверхсложным, я не привыкла выливать все это в социальные сети. Но действительно, психолог мне очень помог. И еще я не знаю, как теперь без занятий медитацией обходиться. Женя, я тебе благодарна за то, что ты со мной прошла через все это».
Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.
Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.
Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.