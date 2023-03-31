32-летняя украинская певица Надя Дорофеева решила показать смелый образ з черным мини и новенькими кроссовками. Звезда успешно привлекла внимание благодаря фигуре.

В этот раз артистка надела темную юбку длины ультрамини, с разрезом спереди, а также кроссовки марки Puma, амбассадором которой является. Об этом Надя поспешила напомнить в подписи под серией кадров:

«Была бы амбассадором pumaukraine даже если бы не была б 😄 Обожаю!» - пишет Надя.

В сети отреагировали:

«В твоих глазах можно утонуть, да что там.. уже; вызывайте ГСЧС здесь 🔥; Я одно кольцо вижу?😂; Такая красота есть только от бога; Уже не могу дождаться концерта в Киеве; Вы очень красивая;

Ну какая отважная💗🩷; Даже не пытайтесь оценить этот шедевр. Он бесценен; Хорошие фото; Я на коленях 🛐😍».

Также Дорофеева рассказала, работает ли на данный момент с психологом:

«Прошлый год был сверхсложным, я не привыкла выливать все это в социальные сети. Но действительно, психолог мне очень помог. И еще я не знаю, как теперь без занятий медитацией обходиться. Женя, я тебе благодарна за то, что ты со мной прошла через все это».

Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.