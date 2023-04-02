Об этом Полякова вспомнила об этом происшествии в шоу "Взрослые девочки", которое Маша Ефросинина выпускает каждый раз вместе с коллегой. В этот раз Полякова призналась, как на одном из модных показов надела короткое платье и наклонилась к зрителям, чтобы продемонстрировать свои формы (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте до конца страницы).
"Иду я такая по этому подиуму, все кричат и подхожу к самому краю, все аплодируют мне. И я поворачиваюсь спиной, а там сидит пресса, ну и я же думаю, что все нельзя такую красоту уже прятать. И я наклоняюсь вперед, ягодицами в зал" - призналась Полякова.
На следующий день она увидела позорный кадр на обложке известного издания, как оказалось, у нее сползли стринги и она действительно всем это показала.
"Там моя ср*ка была на всю обложку. Это просто кошмар. Я с вылезшими стрингами была просто повсюду. Какой это был позор!", — вспомнила артистка.
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«Факапы! Что вы о них знаете! Это когда так стыдно, что капец… Надеюсь, ваш опыт не так богат, как у нас с polyakovamusic 🤦🏻♀️ Новый выпуск #Взрослые Девушки уже вышел» - пишет Ефросинина.
В сети же решили поднять свои темы, которые их волнуют.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.