Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины, радуя фанатов своей игрой в театре и кино уже 40 лет. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась активно освещением войны.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сумская опубликовала кадры с похорон Альбины Дерюгиной - известной тренерке Украины по художественной гимнастике.
"Светлая память Альбине Николаевной. Искренние сочувствия, Ирина", - написала Ольга на первом сторис.
Стоит отметить, Альбина Дерюгина с 1992 года была старшим тренером сборной Украины и членом исполкома Национального Олимпийского комитета Украины. За годы своей работы тренерка воспитала многих олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы, среди которых: Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Украинцы с апреля могут получить дополнительную финансовую помощь 3230 гривен: кто может рассчитывать на деньги
"Деньги ей важнее совести": украинская актриса, выбравшая рф, нарушила молчание и разозлила заявлением
Необычная активность началась в Беларуси, прилетают огромные самолеты: первые данные
Оборвалась жизнь легендарного одесского актера: "К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло"
Скончалась тренерка 28 марта 2023 года. Дерюгиной было 92 года.
Напомним, Сумская честно показала, как ее состарили годы жизни рядом с мужем
А еще Politeka сообщала, что Сумская бурно отреагировала на скандальное заявление Фарион
Также Politeka писала, что 56-летняя Сумская впечатлила весенним образом во время прогулки по столице