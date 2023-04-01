Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины, радуя фанатов своей игрой в театре и кино уже 40 лет. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась активно освещением войны.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сумская опубликовала кадры с похорон Альбины Дерюгиной - известной тренерке Украины по художественной гимнастике.

"Светлая память Альбине Николаевной. Искренние сочувствия, Ирина", - написала Ольга на первом сторис.

Стоит отметить, Альбина Дерюгина с 1992 года была старшим тренером сборной Украины и членом исполкома Национального Олимпийского комитета Украины. За годы своей работы тренерка воспитала многих олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы, среди которых: Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.

Скончалась тренерка 28 марта 2023 года. Дерюгиной было 92 года.

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