Жена Дмитрия Монатика Ирина обратилась к мужу в важный день, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский певец, который женился на Ирине Демичевой, которая стала продюсеркой артиста. У пары есть двое сыновей - Платон и Даниил. Дмитрий долгое время скрывал информацию о своей семье, но несколько лет назад перестал прятаться. Теперь Ирина активно ведет Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Демичева поздравила мужа с днем рождения.

"С днем рождения,моя Вселенная, Монатик лучший Друг,Настоящий Муж и Фантастический Отец. Любим тебя безгранично! Ты - наше все!!! благодарю Тебя за все и верю, что лучше нас ждет впереди!!!с необычайной любовью", - написала Ирина.

Фанаты, включая Веру Брежневу, жену Сергея Бабкина Снежану, Мишель Андраде и других знаменитостей, поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ваши отношения так чисты - образец для всех, с днем рождения";

"Вы такие волшебные люди! С прекрасным днем, вашим днем! Дмитрий, Без вас столько всего хорошего и яркого не было в этом мире!";

"Какие вы прекрасные и светлые люди, поздравляю с праздником, пусть любовь оберегает вас";

"Пусть вселенная охраняет вашу искреннюю, полную любви семью".

Напомним, Дмитрий Монатик своим поступком удивил Лесю Никитюк и других знаменитостей

А еще Politeka сообщала, что Монатик смиксовал мотивационный рэп и мощную устную поэзию

Также Politeka писала, что Монатик поразил проникновенным прочтением стиха о силе украинцев