Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский певец, который женился на Ирине Демичевой, которая стала продюсеркой артиста. У пары есть двое сыновей - Платон и Даниил. Дмитрий долгое время скрывал информацию о своей семье, но несколько лет назад перестал прятаться. Теперь Ирина активно ведет Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Демичева поздравила мужа с днем рождения.
"С днем рождения,моя Вселенная, Монатик лучший Друг,Настоящий Муж и Фантастический Отец. Любим тебя безгранично! Ты - наше все!!! благодарю Тебя за все и верю, что лучше нас ждет впереди!!!с необычайной любовью", - написала Ирина.
Фанаты, включая Веру Брежневу, жену Сергея Бабкина Снежану, Мишель Андраде и других знаменитостей, поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ваши отношения так чисты - образец для всех, с днем рождения";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
«Летом в Киев придут российские войска»: Паша Мерседес рассказал, что ему пообещал путин
Новые массированные атаки по Украине, когда может произойти очередной удар: "В первой декаде..."
Начало апреля не порадует теплом, украинцы недовольны прогнозом: "А когда же картошку сажать?"
«Выращиваешь на своем огороде – получаешь штраф»: журналистка рассказала о новых штрафах
"Вы такие волшебные люди! С прекрасным днем, вашим днем! Дмитрий, Без вас столько всего хорошего и яркого не было в этом мире!";
"Какие вы прекрасные и светлые люди, поздравляю с праздником, пусть любовь оберегает вас";
"Пусть вселенная охраняет вашу искреннюю, полную любви семью".
Напомним, Дмитрий Монатик своим поступком удивил Лесю Никитюк и других знаменитостей
А еще Politeka сообщала, что Монатик смиксовал мотивационный рэп и мощную устную поэзию
Также Politeka писала, что Монатик поразил проникновенным прочтением стиха о силе украинцев