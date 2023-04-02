На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что в боях за Бахмут погиб белорус Даниил Ляшук с позывным «Моджахед», защищавшим Украину с 2014 года. Между тем, за город ведутся бои при сложных погодных условиях. Кроме того, оккупанты накануне снова обстреляли Авдеевку.

Украинская армия закупит у поляков 100 бронетранспортеров Rosomak на средства ЕС и США – сообщил премьер Польши Моравецкий.

Также ведущая высказалась о ситуации с Киево-Печерской лаврой.

"СБУ обнародовала разговоры митрополита Павла, где он, в частности, радуется оккупации Херсона (видео 5 - чтобы посмотреть кадры, проскройте новость вниз). Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. В доме проходят обыски. Картинки оттуда освежают в памяти 2014 год: здесь вместо золотого батона Януковича – золотая скульптура, а также интерьер «Пшонка-стайл» (фото 6)", — пишет Маричка Падалко.

«От решения Украины будут страдать в первую очередь украинские спортсмены» - так международный олимпийский комитет, позволивший россиянам возвращаться в международные соревнования, отреагировал на решение нашего кабмина наказывать федерации, которые будут отправлять спортсменов на соревнования с россиянами (фото 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.