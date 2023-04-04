Актриса Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала себя и рассказала о радостном событии в семье.

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская актриса и певица, которая стала частью поющего квартета в "Женском квартале". Звезда замужем за коллегой по сцене Романом Дудой, от которого родила двоих детей. А недавно звезда после вторых родов вернулась обратно в Украину с Грузии. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Вера и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кекелия поделилась кадрами в своем сторис, где рассказала о своем быте.

"Рома спросил, что я делаю, увидев как я подкручиваю волосы. У тебя же сегодня нет выступления. Да, выступления нет, это я для себя. Хочу быть красивой просто так", - написала на первом сторис Вера и похвасталась своей прической на селфи.

"А еще Ваня пошел в садик. Правда, пока что на полдня, но у меня есть три часа свободного времени с утра. Это целая вечность для мамы", - рассказала на втором сторис Вера, хвастаясь свободным временем.

А до этого Кекелия показала, как сидит на месте оператора и управляет видеокамерой с суфлером.

"Как вам оператор?)))", - спросила звезда.

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