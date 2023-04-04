Как пишет Politeka.net, Потап - известный украинский артист, который с 99-го по 14-й год был женат на продюсерке Ирине Горовой. У пары есть совместный сын Андрей, а также Алексей воспитывал дочь Ирины от прошлых отношений - Наташу. После развода Потапенко сохранял теплые отношения с бывшей семьей, а в прошлом году Горовая заявила, что перестала сотрудничать с Алексеем, с которым руководила продюсерским центром. А Наташа выросла и стала настоящей красоткой, которая недавно успела выйти замуж. Не забывает дочь Горовой и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Наташа похвасталась своими кулинарными талантами.

"Можно, пожалуйста, меню?

1. Пирожки с мясом и картофелем и салатик

2. Запеченный картофель с сыром и ветчиной

3. Шаурма с картофелем, курицей, салатом и чесночным соусом.

4. Борщ с домашним свежеиспеченным хлебом

5. Ленивые вареники с творогом

Кстати, хорошей привычкой есть добавлять салат. Даже просто капуста, огурец, помидор и лук с достаточным количеством растительного масла и соли станет вкусным дополнением к вашим блюдам. Меня трудно заставить себя есть овощи и фрукты, но с началом весны хочется прибавлять больше пользы своему рациону", - написала дочь Горовой.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Просто омлет с сыром подойдет?";

"Хозяюшка";

"Настоящая food-эстетика)".

Напомним, Горовая показала бывшую тещу Потапа

А еще Politeka писала, что падчерица Потапа поделилась трепетными кадрами с красоткой-матерью

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