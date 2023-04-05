Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со спектакля "Основной инстинкт", который она играла с коллегами в Хмельницком.

Так, на новых фотографиях можно увидеть закулисные моменты с Наталкой и ее коллегами-актерами в гримерке и во время подготовки к выступлению. Также актриса показала снимки с самого выступления.

Судя по фото Денисенко досталась весьма необычная роль соблазнительной горничной. Актриса вышла на сцену в соответственном образе – на ней нескромная черно-белая форма с кружевом, а также чулки с подвязками, туфли на шпильках и чепчик на голове. Волосы актрисы распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Наталка поделилась эмоциями: "Аплодисменты, смех, слезы. Спасибо полному залу зрителей из Хмельницкого за невероятный прием! Наше представление "Основной инстинкт" набирает обороты. За фото спасибо @eugene_vorontsov. Скоро: Канев, Киев, Бровары, Одесса, Львов. В каком городе нас больше всего ждут? Пишите в комментариях".

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