Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что такой гарнир можна подавать к мясу и рыбе. Да и готовится такое блюдо быстро.

Зачастую украинцы готовят в качестве гарнира - пюре из картошки. Некоторые экспериментируют и делают гарниры из моркови или буряка. Также украинцы кушают каши и макароны.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом нового блюда среди гарниров.

Евгений Клопотенко отметил, что рецепт гарнира из сельдерея подойдет тому, кому уже надоели блюда из картофеля. Кулинар рассказал, что из сельдерея выходит оригинальный и интересный гарнир со сливочным вкусом. Его можна подавать к мясу и рыбе. Да и готовится такое блюдо быстро.

Что вам понадобится для гарнира из сельдерея:

500 г корня сельдерея

200 мл сливок 33%

20 г сливочного масла 82,5%

соль и перец по вкусу

Как приготовить блюдо по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Для начала возьмите 500 г корня сельдерея, хорошенько его помойте и очистите от кожуры. После этого возьмите терку и натрите на стороне для корейской моркови.

2. Разогрейте 20 г сливочного масла 82,5% и начните обжаривать натертый сельдерей. Жарить нужно около 5 минут, помешивая, чтобы не подгорело. После этого влейте 200 мл сливок и не забудте посолить.

3. После добавления сливок тушите под крышкой около 5 минут. Сливки должны загустеть, тогда можно снимать с огня. Гарнир подавайте теплым и посыпте сверху черным перцем.

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