Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Время и Стекло". Но несколько лет назад коллектив распался, после чего артистка занялась сольной карьерой. А в прошлом году Надя решила развестись и с мужем Владимиром Дантесом, с которым была в отношениях более 10 лет. В это же время развелись друзья семьи пары - рестораторы Миша и Даша Кацурины. После этого Надя начала отношения с Мишей, а Даша с Владимиром.

Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз показала, как лежит под капельницей.

"А я продолжаю лечение. Спасибо, что рядом", - написала под кадрами Надя в своем сторис.

А до этого Дорофеева рассказала о своей болезни. Звезда поделилась сторис, где лежала в белом халате на кровати и чувствовала себя неважно.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Только сейчас немного пришла в сознание. У меня с позавчера - температура. А вчера сверху еще и случился сильный приступ мигрени. Все это комбо сработало ужасно. Луцк, жду вас 21-го числа", - написала Дорофеева, под кадрами и рассказала о капельницах для повышения иммунитета.

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