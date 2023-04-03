Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала подборку кадров в трендовом образе, поклонники были впечатлены смелостью артистки. Надя выбрала открытый костюм с минимумом деталей, однакои так получила много комплиментов.
На снимках она была запечатлена в трикотажном комплекте, состоящем из кроп-топа, подчеркивающего ее живот и грудь, и облегающей макси-юбки от экологически чистого украинского бренда T|G Botanical.
Одежда отмечена использованием тканей, окрашенных пигментами, полученными из местных органических материалов, таких как корень марены, отвар желудей и шелуха лука, что позволяет достичь землистой цветовой гаммы.
«Поджог, как всегда; какая фигура; Как красиво 😍; Ты моя Разноцветная Лав❤; Шикарная 😍; как можно быть такой невероятной? 😍💗; Ты смотри какая хорошенькая!)🔥; Боже какая ты хорошая просто😍; Ты смотри какая хорошенькая!)».
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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева решила показать смелый образ з черным мини и новенькими кроссовками. Звезда успешно привлекла внимание благодаря фигуре.
Артистка надела темную юбку длины ультрамини, с разрезом спереди, а также кроссовки марки Puma, амбассадором которой является. Об этом Надя поспешила напомнить в подписи под серией кадров.
Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.
Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.
Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.