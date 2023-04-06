В этот раз популярная артистка смогла тронуть украинцев во время одного из выступлений. Звезда остановила концерт и успела пообщаться с поклонниками.

Во время концерта Тина Кароль решила дать слово одной из поклонниц и позволила обратиться к украинским защитникам. Ради этого артистка стала на колени, чтобы удобнее передать микрофон. Она уважительно отнеслась к обращению.

Вместе с присутствубщими звезда пожелала всем украинским героям вернуться домой и увидеться и быть вместе с близкими. После этого все дружно прокричали "Слава ЗСУ!", как и сама Кароль, поднявшись с колен.

"Как я тебя слышу!" - поддержала одна из поклонниц Тины в сети.

Отметим, также Тина Кароль побывала на открытии международной выставки "Украина. Распятие. Трибунал" в Нью-Йорке.

Эта выставка посвящена преступлениям, совершенным рф на территории Украины, и ее организация приурочена к предстоящему рассмотрению в ООН вопроса о создании Международного трибунала, который вынесет России справедливый приговор за ее агрессивные деяния.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.