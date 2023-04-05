Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская артистка, которая стала Национальной легендой Украины. У звезды есть единственный сын Руслан Евдокименко, который женат на кинопродюсере Светлане, которая родила ему двоих детей - Соню и Анатолия. А после полномасштабного вторжения звездное семейство оказалось в эпицентре скандала, ведь Руслана и Анатолия задержали на границе Украины при попытке незаконно пересечь украино-молдавскую границу. После этого звездная чета оказалась под шквалом критики.

Также у Ротару есть племянница Соня Хлябыч. Девушка строила карьеру певицы и успела выпустить несколько мини-альбомов. А несколько лет назад Соня даже была номинирована на "Прорыв года" от "Золотой Жар-птицы" за свой первый альбом. Уже в прошлом году Хлябыч заявила, что решила завязать со сценой, оставив свою карьеру.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Хлябыч опубликовала кадры, где показала погоду. Как можно заметить, на улице был снег несмотря на пятое апреля.

"С Новым годом", - лаконично подписала кадры бывшая артистка.

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