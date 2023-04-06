Украинская певица Джамала показала, как выглядела в 14 лет, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Джамала - успешная украинская певица и победительница Евровидения в 2016 году, где спела песню 1944, благодаря чему завоевала право Украине принимать Евровидение-2017. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения одна из первых начала выступать в Европе, собирая деньги в помощь Украине.

Не забывает Джамала и о социальных сетях, где делится как творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами, предложив украинцам рассказать, что они знают о Крыме и крымских татар.

"Здесь всегда вкусно накормят и приветливо встретят крымские татары", - написал один из фанатов в ответ.

"Я работала в семейном кафе возле моря в Кучук Озене. 14 лет мне", - написала Джамала и показала себя 14-летнюю, вспомнив о тех временах.

"Депортация, покалеченные жизни", - написал еще один фанат.

"Это моя прабабушка Назилхан Яка, Слава Богу, выжила в этих нечеловеческих условиях и выстроила четырех сыновей, хотя, к сожалению, девочку потеряла в товарном вагоне во время депортации. Эту историю вы знаете из песни "1944", - поделилась в ответ историей Джамала.

Напомним, Джамала на трогательных кадрах показала, без кого не представляет свою жизнь

А еще Politeka сообщала, что Джамала показала фото из крымского детства и вспомнила о традициях своей семьи

Также Politeka писала, что Джамала не выдержала общения с маленькими украинцами и едва не разрыдалась