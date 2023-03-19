Певица Джамала в честь дня рождения Лины Костенко прочла ее легендарный стих, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей "Евровидения". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица опубликовала видео, где в честь дня рождения Лины Костенко прочла легендарный стих.

"Днем рождения, прекрасная и несравнимая Лина Васильевна.

И ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние,

И клокот хищной орды,

Маленький серый человечек

Натворил черной беды.

Это зверь отвратительной породы,

Лох-Несс холодной Невы.

Куда же вы смотрите, народы?

Сегодня мы, а завтра – вы", - написала Джамала под кадрами.

Фанаты, включая Alyona Alyona, Маричку Подалку и Катя Осадчая, поставив тысячи лайков и написали комментарии:

"Откликаются Ваши замечательные "Неандертальцы";

"Я в Вашем исполнении тааак люблю неандертальцев, что дух восхищает!";

"Очень красиво и эмоционально!";

"Нашей гениальной Лине Костенко - многая лета!!!";

"Просто за душу берет, какое нереальное исполнение 2 красивых сильных женщин".

Напомним, Джамала впечатлила новой работой, заинтересовав украинцев

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