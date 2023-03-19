Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей "Евровидения". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица опубликовала видео, где в честь дня рождения Лины Костенко прочла легендарный стих.
"Днем рождения, прекрасная и несравнимая Лина Васильевна.
И ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние,
И клокот хищной орды,
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Маленький серый человечек
Натворил черной беды.
Это зверь отвратительной породы,
Лох-Несс холодной Невы.
Куда же вы смотрите, народы?
Сегодня мы, а завтра – вы", - написала Джамала под кадрами.
Фанаты, включая Alyona Alyona, Маричку Подалку и Катя Осадчая, поставив тысячи лайков и написали комментарии:
"Откликаются Ваши замечательные "Неандертальцы";
"Я в Вашем исполнении тааак люблю неандертальцев, что дух восхищает!";
"Очень красиво и эмоционально!";
"Нашей гениальной Лине Костенко - многая лета!!!";
"Просто за душу берет, какое нереальное исполнение 2 красивых сильных женщин".
Напомним, Джамала впечатлила новой работой, заинтересовав украинцев
А еще Politeka сообщала, что Джамала назвала артистку "Евровидения", которая стала ее близкой подругой
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