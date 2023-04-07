Так, звезда "Поймать Кайдаша" Цымбалюк признался, что свои расходы на жизнь ему пришлось сократить, пишет Politeka.net.
«Сейчас у меня вообще минимальные потребности. Незнаю, 50 или 70 тысяч гривен», – говорит актер.
Сейчас Тарас Цымбалюк принимает участие в различных рекламных кампаниях, но они не сравнятся с теми актерскими гонорарами, которые Цымбалюк брал за съемки. Речь идет об от 15 до 50 тысяч гривен за съемочный день.
«Ты привык к тому, что нет боязни выйти за какой-нибудь бюджет. Поехал на Мальдивы – хорошо, не поехал – тоже хорошо. А теперь понимаешь, что нужно планировать. И это ощущение не очень приятное», – признался Цымбалюк.
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Коллега Цымбалюка Наталья Денисенко подтверждает, что времена в кино сейчас не те. Если раньше от актерских предложений отбоя не было, и благодаря им она и жила хорошо, и деньги откладывала на собственный дом, то сейчас редкими съемочными проектами сытым не будешь.
Держится на плаву актерством, блоггерством и заработанными деньгами до войны. Зимой звезда перебрались в загородный дом – в месяц он стоит 600 долларов.
Но в каждый сезон цена разная, поэтому на весну и лето цена будет другой.
Такие суммы и реплики из уст Цымбалюка и Денисенко поразили украинцев. Некоторые не стали сдерживать возмущения.
«И как жить?! Хоть бы молчали. "Великие" актеры»,
«Без гонораров? Пусть идут на фронт, там им будут гонорары и реальный адреналин, потому что в кино они герои, а как до дела, то…»,
"С дуба рухнуть можно, скромно живут! У простых людей спросите, как им живется, на чем экономить?"
«Минимальные у них расходы 50 тысяч на одного! Я бы посмотрела на них, как бы они жили на 20 тысяч и еще с маленькими детьми. Как сейчас живут некоторые военные, еще семей своих месяцами не видят».
Но некоторые из пользователей соцсетей выступили в защиту актеров:
«Вот так наши люди обо.рут своих же людей и все... Слушайте, никто же никому не запрещал, нужно было и вам идти в театральный и пробоваться в кино… Вы же все этот телевизор смотрите, фильмы смотрите...».
Напомним, актера Остапа Ступку после ДТП привезли в суд.
Также сообщалось о новом образе Натальи Денисенко.
Кроме того, Politeka.net писала, что Цымбалюк показал без украшений жизни актеров на гастролях.