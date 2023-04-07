Известные украинские актеры Тарас Цымбалюк и Наталья Денисенко рассказали о своих новых гонорарах и условиях жизни после полномасштабного военного вторжения.

Так, звезда "Поймать Кайдаша" Цымбалюк признался, что свои расходы на жизнь ему пришлось сократить, пишет Politeka.net.

«Сейчас у меня вообще минимальные потребности. Незнаю, 50 или 70 тысяч гривен», – говорит актер.

Сейчас Тарас Цымбалюк принимает участие в различных рекламных кампаниях, но они не сравнятся с теми актерскими гонорарами, которые Цымбалюк брал за съемки. Речь идет об от 15 до 50 тысяч гривен за съемочный день.

«Ты привык к тому, что нет боязни выйти за какой-нибудь бюджет. Поехал на Мальдивы – хорошо, не поехал – тоже хорошо. А теперь понимаешь, что нужно планировать. И это ощущение не очень приятное», – признался Цымбалюк.

Коллега Цымбалюка Наталья Денисенко подтверждает, что времена в кино сейчас не те. Если раньше от актерских предложений отбоя не было, и благодаря им она и жила хорошо, и деньги откладывала на собственный дом, то сейчас редкими съемочными проектами сытым не будешь.

Держится на плаву актерством, блоггерством и заработанными деньгами до войны. Зимой звезда перебрались в загородный дом – в месяц он стоит 600 долларов.

Но в каждый сезон цена разная, поэтому на весну и лето цена будет другой.

Такие суммы и реплики из уст Цымбалюка и Денисенко поразили украинцев. Некоторые не стали сдерживать возмущения.

«И как жить?! Хоть бы молчали. "Великие" актеры»,

«Без гонораров? Пусть идут на фронт, там им будут гонорары и реальный адреналин, потому что в кино они герои, а как до дела, то…»,

"С дуба рухнуть можно, скромно живут! У простых людей спросите, как им живется, на чем экономить?"

«Минимальные у них расходы 50 тысяч на одного! Я бы посмотрела на них, как бы они жили на 20 тысяч и еще с маленькими детьми. Как сейчас живут некоторые военные, еще семей своих месяцами не видят».

Но некоторые из пользователей соцсетей выступили в защиту актеров:

«Вот так наши люди обо.рут своих же людей и все... Слушайте, никто же никому не запрещал, нужно было и вам идти в театральный и пробоваться в кино… Вы же все этот телевизор смотрите, фильмы смотрите...».

Напомним, актера Остапа Ступку после ДТП привезли в суд.

Также сообщалось о новом образе Натальи Денисенко.

Кроме того, Politeka.net писала, что Цымбалюк показал без украшений жизни актеров на гастролях.