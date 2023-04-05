Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі вистави "Основний інстинкт", яку вона грала з колегами у Хмельницькому.

Так, на нових фотографіях можна побачити закулісні моменти з Наталкою та її колегами-акторами у гримерці та під час підготовки до виступу. Також актриса показала знімки із самого виступу.

Судячи з фото, Денисенко дісталася вельми незвичайна роль спокусливої ​​покоївки. Актриса вийшла на сцену у відповідному образі – на ній нескромна чорно-біла форма з мереживом, а також панчохи з підв'язками, туфлі на шпильках та чепчик на голові. Волосся актриси розпущене і красиво укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Наталка поділилася емоціями: "Оплески, сміх, сльози. Дякуємо повному залу глядачів з Хмельницького за неймовірний прийом! Наша вистава "Основний інстинкт" набирає обертів. За фото дякуємо @eugene_vorontsov. Скоро: Канів, Київ, Бровари, Одеса, Львів. В якому місті нас найбільше чекають? Пишіть в коментарях".

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