Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав знімки з гастролей у Хмельницькому, куди їздив із колегами-акторами.

На нових фотографіях Тарас показав себе та колег не лише не сцені, а й у житті за нею. Так, на одному з фото можна побачити, як актор із колегою Наталкою Денисенко п'ють каву на заправці. На ще одному знімку можна побачити їхній шлях в автобусі, а також кадри з підготовки до виступу. Є в посту Тараса і фото із самого спектаклю на сцені та під час спілкування з глядачами після нього.

У підписі до публікації Цимбалюк нічого не написав, наголосив лише фотографа. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Мрію побачити це наживо".

"Які фотки, які ми всі класні".

"Дякую за круту виставу".

"Карп і Мотря назавжди у моєму серці".

"Перше фото – це кохання".

"Спектакль супер. Дякую за емоції".

"Мабуть, тільки через комедію можна нас затягнути у драму. Дякую за пережиті емоції!"

"За змістом та емоціями – це найкрутіша вистава в моєму житті".

"Ви всі класні та дуже круті".

Нагадаємо, "Визначна дата": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла радісну новину.

Як повідомляла Politeka, "Приємні спогади": запроданка Лорак показала розкішний відпочинок з коханцем в Дубаї.

Також Politeka писала, що "Найкращі ліки": Кухар з "Танців з зірками" поділилася лайфхаком для гарного настрою.