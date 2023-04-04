Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав знімки з гастролей у Хмельницькому, куди їздив із колегами-акторами.
На нових фотографіях Тарас показав себе та колег не лише не сцені, а й у житті за нею. Так, на одному з фото можна побачити, як актор із колегою Наталкою Денисенко п'ють каву на заправці. На ще одному знімку можна побачити їхній шлях в автобусі, а також кадри з підготовки до виступу. Є в посту Тараса і фото із самого спектаклю на сцені та під час спілкування з глядачами після нього.
У підписі до публікації Цимбалюк нічого не написав, наголосив лише фотографа. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Мрію побачити це наживо".
"Які фотки, які ми всі класні".
"Дякую за круту виставу".
"Карп і Мотря назавжди у моєму серці".
"Перше фото – це кохання".
"Спектакль супер. Дякую за емоції".
"Мабуть, тільки через комедію можна нас затягнути у драму. Дякую за пережиті емоції!"
"За змістом та емоціями – це найкрутіша вистава в моєму житті".
"Ви всі класні та дуже круті".
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