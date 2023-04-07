Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был мужем Нади Дорофеевой. Но после 10 лет отношений пара решила развестить в начале полномасштабного вторжения. В это же время и их друзья - рестораторы Миша и Даша Кацурины также решили разорвать отношения. После этого Надя неожиданно засветилась с Мишей в Барселоне, а чуть позже подтвердила отношения с бывшим другом Дантеса. После этого стало известно и об отношениях Владимира и Даша.
Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз решил поделится советами, как бросить курить, опубликовав свой топ-пять советов от своих же фанатов.
"Топ-пять от фолловеров, как бросить курить:
1. Взять и не курить.
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2. Табекс.
3. Алан Карр и его книга.
4. Вместо сигареты делать..."
5. Забеременеть".
А до этого Владимир поделился селфи. Звезда также написал свои мысли, обратившись к фанатам.
"Весна! Солнце! Я так искренне радуюсь! Хотя каждый день недостаток витаминов, усталость борется с «встану и как пойду на турники» - сейчас я точно счастлив чем зимой)) Куча друзей, которые были за границей в начале вторжения, возвращаются в Украину и это сильно вдохновляет", - написал Дантес.
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