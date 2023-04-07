Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был мужем Нади Дорофеевой. Но после 10 лет отношений пара решила развестить в начале полномасштабного вторжения. В это же время и их друзья - рестораторы Миша и Даша Кацурины также решили разорвать отношения. После этого Надя неожиданно засветилась с Мишей в Барселоне, а чуть позже подтвердила отношения с бывшим другом Дантеса. После этого стало известно и об отношениях Владимира и Даша.

Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз решил поделится советами, как бросить курить, опубликовав свой топ-пять советов от своих же фанатов.

"Топ-пять от фолловеров, как бросить курить:

1. Взять и не курить.

2. Табекс.

3. Алан Карр и его книга.

4. Вместо сигареты делать..."

5. Забеременеть".

А до этого Владимир поделился селфи. Звезда также написал свои мысли, обратившись к фанатам.

"Весна! Солнце! Я так искренне радуюсь! Хотя каждый день недостаток витаминов, усталость борется с «встану и как пойду на турники» - сейчас я точно счастлив чем зимой)) Куча друзей, которые были за границей в начале вторжения, возвращаются в Украину и это сильно вдохновляет", - написал Дантес.

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