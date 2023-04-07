Лиза Глинская объяснила, как приготовить дрожжевые оладьи на молоке.

"Эти дрожжевые оладушки ассоциируются у меня с бабушкой и мамой, домашним теплом и уютом... 🥞 Давайте приготовим оладьи на завтрак?", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

молоко - 200 мл

сахар - 5 г

ванильный сахар - по желанию

сухие дрожжи - 2 г

мука - 150 г

растительное масло - 20 мл

соль - щепотка

+растительное масло для жарки

Сперва нужно приготовить тесто. Для этого просейте муку через сито, добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте, отставьте на 10 минут. Затем добавьте соль, теплое молоко, растительное масло и перемешайте до однородности. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте подходить в теплом месте без сквозняков 30-40 минут.

Выкладывайте тесто на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарьте оладьи до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте их теплыми с вареньем или сметаной.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Елизаветы Глинской:

"Какие вкусные получились оладушки!!! Муж сказал - вкус детства🙂...теперь это наш любимый рецепт";

"это лучшие оладьи в моей жизни, спасибо за вкусный и простой рецепт";

"Нежные, воздушные оладушки получились. Домашние в восторге!".

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