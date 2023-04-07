Лиза Глинская объяснила, как приготовить дрожжевые оладьи на молоке.
"Эти дрожжевые оладушки ассоциируются у меня с бабушкой и мамой, домашним теплом и уютом... 🥞 Давайте приготовим оладьи на завтрак?", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- молоко - 200 мл
- сахар - 5 г
- ванильный сахар - по желанию
- сухие дрожжи - 2 г
- мука - 150 г
- растительное масло - 20 мл
- соль - щепотка
- +растительное масло для жарки
Сперва нужно приготовить тесто. Для этого просейте муку через сито, добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте, отставьте на 10 минут. Затем добавьте соль, теплое молоко, растительное масло и перемешайте до однородности. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте подходить в теплом месте без сквозняков 30-40 минут.
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Выкладывайте тесто на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарьте оладьи до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте их теплыми с вареньем или сметаной.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от Елизаветы Глинской:
"Какие вкусные получились оладушки!!! Муж сказал - вкус детства🙂...теперь это наш любимый рецепт";
"это лучшие оладьи в моей жизни, спасибо за вкусный и простой рецепт";
"Нежные, воздушные оладушки получились. Домашние в восторге!".
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