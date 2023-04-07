Как пишет Politeka.net, Анатолий Анатолич - известный украинский теле- и радиоведущий, а также шоумен. Звезда пришел на телеканал "Дом", где дал интервью Олегу Борисову. Среди прочего Олег вспомнил о своем восхищении Вахтангом Кикабидзе.
"Я восхищался Вахтангом Кикабидзе и год назад, когда началось полномасштабное вторжение, он включался ко мне в эфир и он вот так берет монотонно говорит о поддержке Украины, а потом наливает (алкоголь в стакан, прим. ред.), поднимает и выпивает. Он человек с большой буквы", - поделился Олег с Анатоличем.
Анатолий согласился со спикером, что Кикабидзе не разочаровал своей позицией. А после этого рассказал о своем восхищении Гарри Каспаровым.
"Кстати, хочу сказать, что Каспаров не разочаровал меня, у него, я хочу сказать, позиция по россиянам более радикальная, чем у большинства украинцев. Это круто на самом деле. Нужно этому у него поучиться", - поделился звезда в публикации.
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Стоит отметить, Гарри Каспаров после полномасштабного вторжения в Украину выступил с антивоенной позицией, а также стал членом Антивоенного комитета России. С мая 2022 года его внесли в новые списки предателей родины (иностранных агентов).
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