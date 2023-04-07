Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также Романова дружит с Максом Барских, который сразу же после вторжения вернулся в Украину и пошел в военкомат. При этом фанаты подозревают, что артисты не просто друзья, а у них роман. А некоторые видят постоянно общие черты у ребенка, которого зовут Мартином, и Макса Барских.

Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фотографию, где Мартин вместе с подруждкой пели "Ой у лузі червона калина".

А до этого Романова поздравляла сына Мартина, который отпраздновал свой четвертый день рождения. Как отметила звезда, пришлось радоваться празднику вдали от своего дома.

"Сегодня у Мартина день рождения. Ему уже целых 4 года. И пусть мы очень далеко от дома и все не так, как планировали, но главное мы вместе и мы в безопасности. Сын, с праздником тебя! Счастье не заставляет себя долго ждать и искать его по всей планете", - написала звезда.

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