Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Знаменитость после полномасштабного вторжения занялась волонтерством и организовала штаб по поиску без вести пропавших. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где показывает как рабочие кадры, так и личными. А в этот раз Катя опубликовала фото, где похвасталась уже весенней погодой и поздравила украинцев с праздником.
"С Благовещением.
Пусть будут только благие вести
И главная из них – весть о Победе", - написала Осадчая в публикации.
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Фанаты поставили тысячи лайков, включая Лилию Ребрик, и написали комментарии:
"Дай Бог только благих известий нам всем";
"Красотка";
"Спокойного дня".
А до этого Катя поделилась новостями о мальчике, который был в руках чеченцев и за него волновалась вся Украина. Также звезда поделилась своей фотографией в публикации.
"Родителей установлено, они живут на оккупированной территории с 2014 года и, к сожалению, похоже, что видео записано с согласия родителей. Больше написать не могу, чтобы не навредить ребенку. Вся информация для публикации согласована с полицией", - заявила звезда в подписи к фото.
Напомним, Катя Осадчая показала, какие мероприятия ей теперь приходится проводить
А еще Politeka сообщала, что Катя Осадча зацепила украинцев подробностями и кадрами с места трагедии
Также Politeka писала, что Осадчая поделилась воспоминаниями о первых месяцах войны