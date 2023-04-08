Украинская телеведущая Катя Осадчая обратилась к украинцам в важный день, поделившись новой публикацией.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Знаменитость после полномасштабного вторжения занялась волонтерством и организовала штаб по поиску без вести пропавших. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где показывает как рабочие кадры, так и личными. А в этот раз Катя опубликовала фото, где похвасталась уже весенней погодой и поздравила украинцев с праздником.

"С Благовещением.

Пусть будут только благие вести

И главная из них – весть о Победе", - написала Осадчая в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Лилию Ребрик, и написали комментарии:

"Дай Бог только благих известий нам всем";

"Красотка";

"Спокойного дня".

А до этого Катя поделилась новостями о мальчике, который был в руках чеченцев и за него волновалась вся Украина. Также звезда поделилась своей фотографией в публикации.

"Родителей установлено, они живут на оккупированной территории с 2014 года и, к сожалению, похоже, что видео записано с согласия родителей. Больше написать не могу, чтобы не навредить ребенку. Вся информация для публикации согласована с полицией", - заявила звезда в подписи к фото.

Напомним, Катя Осадчая показала, какие мероприятия ей теперь приходится проводить

А еще Politeka сообщала, что Катя Осадча зацепила украинцев подробностями и кадрами с места трагедии

Также Politeka писала, что Осадчая поделилась воспоминаниями о первых месяцах войны



