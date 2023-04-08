Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает борьбу Украины за независимость от России, а после начала вторжения организовала фонд по розыску без вести пропавших людей в это тяжелое время.

Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда решила провести голосование, когда украинцы будут праздновать Пасху. Как оказалось, подавляющее большинство решило это сделать 16 апреля, как это было и раньше. При этом 5 тысяч человек (13% от опрошенных Осадчей) заявили, что собираются Пасху праздновать 9 апреля. После этого звезда высказалась сама на эту тему.

"Демократия - это когда каждый празднует тогда, когда захочет", - написала Осадчая.

"Мнения разделились, большинство за следующее воскресенье, но на самом деле при демократическом подходе каждый должен праздновать, когда захочет", - заявила Осадчая.

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